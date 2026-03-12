Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Дроны помогли взять в плен 25 россиян на Покровском направлении
12 марта 2026, 16:36

Дроны помогли взять в плен 25 россиян на Покровском направлении

Очередной военный РФ сдается в плен. Очередной военный РФ сдается в плен.

На Покровском направлении бойцы бригады «Спартан» Национальной гвардии Украины за месяц взяли в плен 25 российских военных. Часть из них к украинским позициям фактически «сопроводили» дроны. Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко, опубликовав соответствующее видео в соцсети Х.

По его словам, для российских солдат это шанс сохранить жизнь, а для Украины — пополнение обменного фонда и возможность вернуть домой своих военнопленных.

В Нацгвардии отмечают, что применение беспилотников всё чаще вынуждает российских военных складывать оружие. Только этой зимой более 100 оккупантов сдались благодаря действиям украинских дронов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

