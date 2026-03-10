ВСУ поразили важные военные цели российских окупантов в Донецкой области

Украинские военнослужащие в ночь на 10 марта нанесли серию поражений по военным объектам российских оккупантов в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
«Украинские ударные БПЛА успешно атаковали склады горюче-смазочных материалов вблизи Коптевого и Макеевки, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Донецка», — говорится в сообщении.
Кроме того, Силы обороны поразили пункт управления ударными БПЛА неподалеку от Мирнограда, подразделение артиллерии в окрестностях Сухецкого и артиллерийскую пушку возле Дорожнянки Донецкой области.
Также украинские военные нанесли огненное поражение по скоплению живой силы россиян в районах Новониколаевки Запорожской области, Селидового (Донецкая область) и Покровска.
Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
