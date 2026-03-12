Донецкая ОВА выделила 38 миллионов для Сил обороны из областного бюджета

В четверг, 12 марта, прошло заседание совета обороны Донецкой области. в ходе встречи было решено направить 38 миллионов гривен подразделениям Сил обороны Украины, которые выполняют боевые задания в Донецкой области. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«За эти средства наши защитники приобретут средства РЭБ, БПЛА и fpv-дроны – то, что сегодня помогает эффективно уничтожать врага и сохранять жизнь украинских воинов», — отметил он.
Филашкин добавил, что из областного бюджета будут выделены средства на осуществление мер по защите и обороне, а также усиление защиты объектов критической инфраструктуры для Славянской и Дружковской громады.
Ранее мы писали, что в поддержку Сил обороны Украины было направлено почти 264 миллиона с начала 2026 года.
Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях