Россия до 1 апреля хочет увеличить численность войск БПЛА до 101 000 человек — Сырский

Россия до 1 апреля хочет увеличить численность войск БПЛА до 101 000 человек. Фото: Александр Сырский

В этом году российская армия ускоряет создание подразделений БПЛА, этим они пытаются повлиять на ход боевых действий, в частности, на южных направлениях. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



«К 1 апреля в России запланировали увеличить численность войск беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих», — уточнил он.



Сырский добавил, что в феврале нашими беспилотниками было поражено более 105,2 тыс. целей армии РФ. Силы обороны Украины и в дальнейшем удерживают преимущество в применении FPV-дронов мультироторного типа, хотя россияне уже приобрели способность производить более 19 тыс. FPV-дронов в сутки.



Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»