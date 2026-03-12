Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Украина первой в мире открыла партнёрам данные с поля боя для обучения ИИ
12 марта 2026, 15:55

Фото: Минобороны Украины.

Украина первой в мире открывает международным партнёрам доступ к данным с поля боя для обучения моделей искусственного интеллекта. Соответствующее решение принял Кабинет министров, сообщили в Министерстве обороны.

Речь идёт о новом формате сотрудничества государства, украинских технологических компаний и иностранных партнёров. На базе Центра инноваций и развития оборонных технологий Минобороны создана специальная AI-платформа, которая позволяет безопасно обучать модели без прямого доступа к чувствительным базам данных.

Платформа работает с большими массивами размеченных фото- и видеоматериалов, которые постоянно обновляются. Украина уже собрала миллионы аннотированных кадров, полученных во время десятков тысяч боевых вылетов беспилотников.

Эти данные используются для обучения нейросетей, автоматически выявляющих наземные и воздушные цели, в том числе в системе DELTA. В Минобороны отмечают, что сотрудничество с международными партнёрами позволит ускорить развитие автономных боевых систем и внедрение новых технологий на фронте.

Напомним, в феврале объёмы поставок мультикоптеров для подразделений Сил обороны Украины выросли на 17% по сравнению с январём

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Украина
Прочее
Инновации беспилотники искусственный интеллект военные технологии система DELTA
Организации
Минобороны Украины

