Земля на Киевщине и более 100 тысяч долларов «под подушкой». Что декларирует семья главного прокурора Луганщины Сергея Василины

Руководитель Луганской областной прокуратуры Сергей Василина. Фото: прокуратура

4 марта руководитель Луганской областной прокуратуры Сергей Василина подал декларацию за 2025 год. Об этом стало известно из данных в Едином государственном реестре деклараций.



«Новости Донбасса» рассказывают, что декларирует семья главного прокурора Луганщины.



Недвижимость



Согласно электронной декларации за 2025 год, в селе Новоалександровка Днепропетровской области Сергей Василина арендует частный дом общей площадью 120 квадратных метров и в связи с арендой может пользоваться земельным участком. Недвижимостью владеет гражданин Украины.



В городе Буча Киевской области жена Василины владеет частным домом общей площадью 125,2 квадратных метра и земельным участком общей площадью 597 квадратных метров.



Автомобили



Сергей Василина декларирует мотоцикл BMW R nineT 2018 года выпуска.



Жена руководителя облпрокуратуры владеет легковым автомобилем Mini Cooper 2018 года выпуска и арендует внедорожник BMW X3 2022 года выпуска. Внедорожником владеет иностранный гражданин.



Доходы



За 2025 год Сергей Василина на должности руководителя Луганской областной прокуратуры заработал 2 139 183 гривны.



От профсоюза работников органов прокуратуры Луганщины Василина получил 10 000 гривен оплаты путевок на отдых, оздоровление и лечение на территории Украины, а также 2000 гривен выплаты или возмещения.



Жена прокурора получила 6 557 864 гривны дохода от предпринимательской деятельности.



Банковские счета



На счету в одном из украинских банков Сергей Василина хранит 211 875 гривен, а его жена на счету в трех украинских банках – 260 836 гривен.



Наличные деньги



В наличном виде Василина хранит 12 500 долларов, а его жена – 115 000 долларов, 50 000 евро и 400 000 гривен.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко