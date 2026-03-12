Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
«Мадяр» показал видео атаки на грузовой поезд с топливом в оккупированной Луганской области
Атака на грузовой поезд с топливом в оккупированной Луганской области. Фото: кадр из видео Атака на грузовой поезд с топливом в оккупированной Луганской области. Фото: кадр из видео

Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили пусковую установку российской системы ПВО С-300В в оккупированной Луганской области. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди, опубликовав видео боевой работы СБС.

Также дронами middle strike FP-2 украинского производства с боевой частью 60-100 килограмм поразили поезд с горюче-смазочными материалами, склады материально-технического обеспечения и логистические склады на Луганщине.

В захваченной Запорожской области украинские пилоты дронов обнаружили и уничтожили ЗРК «Тор». Кроме того, атаковали объекты подразделения «Рубикон»: временный пункт дислокации, склады, ремонтную базу и мастерскую БПЛА.

Напомним, что дроны ударили по грузовому поезду с топливом вблизи оккупированного города Должанск.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

Люди
Роберт Бровди
Места
Луганская область Запорожская область
Организации
Всу ВС РФ
Прочее
Поезд Война Топливо Видео Атака БПЛА
