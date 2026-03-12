Семьи более ста оккупантов из военной части в «ДНР» сообщили об их пропаже

Семьи более ста оккупантов из части в «ДНР» сообщили об их пропаже

Родственники оккупантов заявили, что их родных избивали и отправили на фронт без должной подготовки. Речь идет о 104 военных военнослужащих в/ч 52892 (34494) 51-й гвардейской общевойсковой Донецкой армии. Об этом передает телеграм-канал «Осторожно, новости».



Военнослужащих с июля 2025 года по февраль 2026 года объявили пропавшими без вести. Никакой информации о них нет.



Их родные записали видеообращения, также они направили запросы в ФСБ и военную прокуратуру. По их словам, им не дают никакой информации, а захватчиков в воинской части избивают. Кроме того, не происходит эвакуация раненых и погибших.



Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»