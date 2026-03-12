FPV-дроны и авиабомбы: полиция сообщила о масштабных ударах по Донетчине

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
12 марта 2026, 14:21

За сутки, 11 марта, полиция зафиксировала 1 288 вражеских ударов по линии фронта и жилым районам Донецкой области. Об этом сообщили в полиции региона.

Под огнем оказались шесть населенных пунктов: города Дружковка, Краматорск, Николаевка и Славянск, поселок Беленькое и село Очеретино. В результате атак повреждены 74 гражданских объекта, среди которых 18 жилых домов.

Наиболее мощный удар пришелся по Краматорску. Российские войска сбросили на город пять управляемых авиабомб «КАБ-250». В результате атаки ранена женщина, повреждены 68 гражданских объектов.

В Дружковке российские силы применили FPV-дроны. Удары пришлись по административному зданию и гражданскому автомобилю, которые получили повреждения. По поселку Беленькое российские войска ударили беспилотником «Молния-2». В результате атаки разрушен частный дом.

Фото: Нацполиция УкраиныФото: Нацполиция Украины

В Донецкой областной военной администрации уточнили, что в течение суток российские войска 13 раз обстреляли населенные пункты региона. Из прифронтовых районов за день эвакуировали 405 человек, среди них 55 детей.

Напомним, в результате обстрела Дружковки возник масштабный пожар.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

