Дроны атаковали поезда в Крыму и РФ: погиб машинист

Фото: УЗ

На оккупированных территориях и в России зафиксировано несколько атак на железнодорожные составы, в результате которых погиб помощник машиниста и пострадали еще два железнодорожника. Об этом сообщают пропагандистские ресурсы на временно оккупированной Луганщине, в частности издание «ЛИЦ», передают «Новости Донбасса».



По информации российской стороны, об инцидентах заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, за последнюю неделю произошло не менее трех атак на железнодорожные поезда.



В частности, в Крыму беспилотник ударил по грузовому составу. В результате погиб помощник машиниста, а машинист получил ранения. Кроме того, под атаку попал пассажирский поезд «Симферополь — Адлер», где был поврежден локомотив.



Еще один инцидент произошел в Самарской области России — там из-за удара беспилотника пострадал машинист маневрового поезда.



Аналитики OSINT-канала «Бджоли ✙» обратили внимание на реакцию российской стороны. По их словам, когда российские войска атаковали пассажирские поезда в Украине, это не вызывало возмущения, однако теперь аналогичные удары вызывают недовольство.



В то же время международные СМИ, в частности DW, сообщают о росте атак России на украинскую железнодорожную инфраструктуру. По данным компании «Укрзализныця», с начала марта российские войска нанесли как минимум 18 ударов по локомотивам, грузовым и пассажирским поездам, используя беспилотники (БПЛА) и FPV-дроны.



Среди последних случаев — атака российского беспилотника 2 марта на пригородный поезд в Криворожском районе Днепропетровской области. А 4 марта БПЛА «Шахед» ударил по вагону поезда в Николаеве.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»