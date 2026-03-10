В Севастополе проверяют командование дивизии ПВО РФ

Пожар в Крыму после «прилетов» от ВСУ.

Командование российской дивизии противовоздушной обороны, размещённой в Севастополе, может лишиться своих должностей из-за значительных потерь техники. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар «АТЕШ».



По данным агентов движения, в Севастополь из Москвы направили специальную проверочную комиссию. Её задача — оценить ситуацию в подразделениях ПВО на территории временно оккупированного Крыма. Не исключается, что по итогам проверки будет принято решение о смене командования 31-й дивизии ПВО.



Это соединение входит в состав 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа РФ. Подразделения дивизии отвечают за прикрытие воздушного пространства над полуостровом, включая районы Севастополя и Джанкоя, используя зенитные комплексы С-400 «Триумф».



В «АТЕШ» отмечают, что в последнее время российская система противовоздушной обороны на полуострове понесла ощутимые потери. По их словам, это привело к заметному ослаблению защиты как Крыма, так и части оккупированной Херсонской области.







Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в ночь на 9 марта украинские военные поразили радиолокационную станцию из состава зенитного ракетного комплекса С-300 в районе села Спокойное во временно аннексированном Крыму.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»