Атака БПЛА по нефтебазе на Кубани: более 12 часов не удается потушить пожар

В пригороде Тихорецка РФ не могут локализовать пожар на местной нефтебазе после ударов БПЛА. Об этом сообщили в оперативном штабе региона
К тушению предприятия привлечено 270 человек и 72 единиц техники.
«В пригороде Тихорецка продолжают тушить пожар на нефтебазе, возникший в результате атаки БПЛА. Участвуют специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По состоянию на 20:20 12 марта, площадь возгорания остается прежней — 3,8 тыс. кв. метров», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в ночь на 12 марта в городе Тихорецк Краснодарского края прогремела серия взрывов, после чего на территории местного нефтяного узла вспыхнул крупный пожар.
Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
