За похищение и убийство человека будут судить жителя Лисичанска

Будут судить жителя ныне оккупированного Лисичанска Луганской области за похищение и жестокое убийство мужчины. В настоящее время обвиняемый объявлен в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.



«В июле 2019 года обвиняемый вместе с двумя сообщниками под предлогом якобы «борьбы с наркопреступностью» спланировал похищение местного жителя, подозреваемого в распространении наркотических средств. Для этого мужчины организовали встречу с пострадавшим в Лисичанске. Нападавшие применили силу, повалили мужчину на землю, избили его и, угнав, силой посадили в автомобиль такси», — говорится в сообщении.



Кроме того, потерпевшего вывезли в другой район города, его избили руками, ногами и молотком. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.



Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»