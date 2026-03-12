Венгрия вернула Украине задержанные инкассаторские машины, но средства и ценности остались там

Венгрия вернула Украине задержанные инкассаторские машины

12 марта инкассаторские автомобили Ощадбанка, незаконно задержанные в Венгрии, вернули представителям банка и украинским дипломатам. Об этом передали в ведомстве финучреждения.



«Автомобили, как и часть личных вещей семи сотрудников инкассаторской бригады, наконец-то возвращены Национальной налоговой и таможенной администрацией Венгрии (NAV) законным владельцам», — говорится в сообщении.



Как отмечается, после возвращения инкассаторских автомобилей зафиксирован ряд повреждений оборудования. Юридические представители Ощадбанка на месте провели подробную фиксацию всех выявленных неисправностей. После возвращения автомобилей в Украину будет произведена оценка нанесенного ущерба.



«В то же время, денежные средства и ценности в объеме 40 млн. долларов, 35 млн. евро и 9 кг банковского золота все еще остаются незаконно задержанными в Венгрии», — уточнили в пресс-службе.



Ощадбанк продолжит последовательно отстаивать свои права в пределах ранее объявленной стратегии — защита интересов своих сотрудников и возврат ценностей, принадлежащих государственному банку. Ощадбанк настаивает на легальности осуществления перевозок в соответствии со всеми нормами международного права и законности своих прав на изъятые денежные средства и ценности.



Ранее мы писали, что в Министерство иностранных дел Украины в пятницу, 6 марта, был вызван и.о. временного поверенного в делах посольства Венгрии в Украине. Поводом для беседы стал захват украинских инкассаторов государственного «Ощадбанка», которые выполняли рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной.



Также власти Венгрии согласились передать государственному «Ощадбанку» два инкассаторских автомобиля, ранее арестованных в рамках расследования.

Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»