«Шахтер» обыграл «Лех» 3:1 в первом матче 1/8 Лиги конференций

Фото: ФК Шахтар

Донецкий «Шахтер» уверенно начал противостояние в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА. В первом матче команда Арды Турана на выезде обыграла польский «Лех» со счетом 3:1, сообщают «Новости Донбасса».



Матч прошел 12 марта на муниципальном стадионе в Познани. «Горняки» контролировали ход встречи и владели мячом большую часть времени — 56% против 44%.



Счет на 36-й минуте открыл Марлон Гомес после комбинации с Элиасом. В начале второго тайма Невертон удвоил преимущество, успешно сыграв на добивании. На 70-й минуте «Лех» сократил отставание, однако на 85-й минуте Изаки Силва эффектным ударом через себя установил окончательный счет.

Amazing bicyle kick by Isaque. Superb



Lech 1-3 Shakhtar Donetskpic.twitter.com/qnDZDEvTA7 — Goals Xtra (@GoalsXtra) March 12, 2026

По данным статистического портала Sofascore, несмотря на меньший показатель ожидаемых голов (xG) — 1,27 против 1,45 — донецкий клуб нанес вдвое больше ударов по воротам: 16 против 8 и справедливо добыл победу.



Ответный матч пройдет через неделю, 19 марта, в Кракове на стадионе имени Генрика Реймана. Ранее «Шахтер» обыграл «Александрию» и закрепился на вершине УПЛ.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»