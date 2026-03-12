Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
«Шахтер» обыграл «Лех» 3:1 в первом матче 1/8 Лиги конференций
12 марта 2026, 22:12

«Шахтер» обыграл «Лех» 3:1 в первом матче 1/8 Лиги конференций

Фото: ФК Шахтар Фото: ФК Шахтар

Донецкий «Шахтер» уверенно начал противостояние в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА. В первом матче команда Арды Турана на выезде обыграла польский «Лех» со счетом 3:1, сообщают «Новости Донбасса».

Матч прошел 12 марта на муниципальном стадионе в Познани. «Горняки» контролировали ход встречи и владели мячом большую часть времени — 56% против 44%.

Счет на 36-й минуте открыл Марлон Гомес после комбинации с Элиасом. В начале второго тайма Невертон удвоил преимущество, успешно сыграв на добивании. На 70-й минуте «Лех» сократил отставание, однако на 85-й минуте Изаки Силва эффектным ударом через себя установил окончательный счет.

По данным статистического портала Sofascore, несмотря на меньший показатель ожидаемых голов (xG) — 1,27 против 1,45 — донецкий клуб нанес вдвое больше ударов по воротам: 16 против 8 и справедливо добыл победу.

Ответный матч пройдет через неделю, 19 марта, в Кракове на стадионе имени Генрика Реймана. Ранее «Шахтер» обыграл «Александрию» и закрепился на вершине УПЛ.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

