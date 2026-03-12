Россия не смогла полностью заместить импорт в оборонке

Фото: СВРУ

Россия не смогла полностью заменить импортное оборудование в военно-промышленном комплексе. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.



По её данным, российские предприятия увеличили производство собственных станков примерно до 70%. Однако ключевые компоненты — системы числового программного управления и датчики — по-прежнему остаются импортными. Зависимость от зарубежных поставок в этих сегментах достигает 80–95%.



В разведке отмечают, что речь фактически идёт о «формальном импортозамещении», когда локализуется сборка конечной продукции, но критические технологические элементы продолжают поступать из других стран.



По состоянию на февраль 2026 года многие предприятия обрабатывающей промышленности России так и не нашли полноценную замену иностранным комплектующим. Бизнес частично адаптируется к санкциям за счёт снижения качества продукции и эффективности производства, а также перестройки технологических цепочек.

Напомним, что попытка российских военных создать собственный вариант беспилотника «Баба Яга» оказалась неудачной.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»