Без воды и без специалистов: как Пушилин отчитывался Путину о коммунальном кризисе в Донецке
10 марта 2026, 15:28

Отсутствие воды изнашивает коммунальные сети оккупированной Донетчины еще быстрее, заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин в докладе главе Кремля Владимиру Путину. Над устранением аварийных поломок в оккупированных городах работают около 230 аварийных бригад, из которых половина приехала с территории России. Из так называемых городов-шефов приехали около 700 специалистов, утверждает Пушилин, указывая, что в Донецке и другие оккупированных городах таких специалистов не нашлось.  

Также глава «ДНР» заявил, что 126 километров сети заменили, ее планируют заменить 165 километров. Для улучшения ситуации используют подземные источники. При этом проблемы с водоснабжением остаются. Главный акцент Пушилин поставил на том, что водоемы в оккупации после снежно зимы могут быть полноводными.  

«Зима снежная по сравнению с прошлыми годами, что нам позволяет увереннее регулировать подачу воды», — заявил он.

Ранее Пушилин неоднократно заявлял, что полноценное водоснабжение в оккупированных городах Донетчины будет лишь при условии захвата Россией всей территории региона. Около 72 километров ключевой водной артерии Донбасса — канала Северский Донец — Донбасс, на данный момент находятся под контролем ВСУ или непосредственно в зоне боевых действий, заявил глава предприятия «Вода Донбасса» (подконтрольна «ДНР») Сергей Мокрый.

Еще 53 километра протяженности канала контролируют оккупанты.

Сергей Мокрый подчеркнул, что объекты канала, расположенные вблизи передовой, регулярно подвергаются обстрелам, что серьезно осложняет эксплуатацию и восстановление системы водоснабжения.

2025 год для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей стал годом борьбы за воду. С лета Донецк, Макеевка, Мариуполь, Енакиево, Антрацит и другие города живут в режиме жестких графиков водоснабжения или вообще без него. Вода в домах появляется раз в несколько дней, а в ряде населенных пунктов — отсутствует неделями. Даже такие графики считаются «не самым плохим вариантом». Вопрос о том, возможны ли изменения в 2026 году и существуют ли реальные решения водного кризиса, остается открытым.

Как группировка «ДНР» и ее российские кураторы пытаются решить проблему, созданную своими же руками, — «Новости Донбасса» следили онлайн в 2025 году. 

Авторка: Юля Тараруй, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

