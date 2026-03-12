Войска РФ убили женщину в Константиновке

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
12 марта 2026, 17:59

Российская армия 12 марта обстреляла Константиновку Донецкой области. В результате атаки погибла жительница. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

«Враг нанес удар по жилому сектору Константиновки по ствольной артиллерии. Снаряд попал в участок местности вблизи одного из частных домов», — отметил он.

По словам Горбунова, взрывной волной и обломками был поврежден фасад здания.

В результате обстрела тяжелое ранение получила местная жительница. Ее доставили в хирургическое отделение больницы в Краматорске, но женщина скончалась.

Ранее мы писали, что 11 марта российские оккупанты нанесли удар по городу Дружковка.

Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

