Войска РФ убили женщину в Константиновке

Российская армия 12 марта обстреляла Константиновку Донецкой области. В результате атаки погибла жительница. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«Враг нанес удар по жилому сектору Константиновки по ствольной артиллерии. Снаряд попал в участок местности вблизи одного из частных домов», — отметил он.



По словам Горбунова, взрывной волной и обломками был поврежден фасад здания.



В результате обстрела тяжелое ранение получила местная жительница. Ее доставили в хирургическое отделение больницы в Краматорске, но женщина скончалась.



Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»