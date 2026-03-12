ВСУ в Покровской агломерации в марте уничтожили сотню оккупантов. Фото: скриншот

С 1 по 11 марта в Покровской агломерации пострадали и погибли более 570 российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе 7 корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ.



«Результаты работы Координационного центра беспилотных систем 7 корпуса ДШВ с начала марта. Надежная работа подразделений БПС в полосе нашей ответственности обеспечивает сдерживание врага по всей Покровской агломерации. Успешное применение беспилотников как в местах штурмов, так и в тылу противника наносит значительные потери», — говорится в сообщении.



Как отмечается, Силы обороны убили и ранили 572 военнослужащих ВС РФ. Кроме того, уничтожены и повреждены 44 единиц бронетехники и артиллерийских систем, 138 грузовых и легковых автомобилей, 44 квадроциклов и мотоциклов, а также 211 укрытий.



Авторка: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»