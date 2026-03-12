Уроженка Новой Каховки получила срок в Москве за сбор на дрон для ВСУ

Жительницу Москвы Екатерину Корчагину приговорили к 3,5 годам колонии общего режима за сбор средств на покупку квадрокоптера для Вооруженных сил Украины. Решение 11 марта 2026 года вынес Хорошевский районный суд Москвы. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на материалы суда.



По данным следствия, в июне 2023 года женщина опубликовала в Instagram объявление о сборе средств на дрон для ВСУ. Кроме того, она провела стрим, во время которого высказывалась против так называемой «специальной военной операции».



Публикация была размещена в ее личном аккаунте, где Корчагина также рекламировала свои услуги мастера электроэпиляции. На суде она заявила, что идея сбора средств возникла после разговора с мужем одной из клиенток из Украины — поводом стало убийство ее знакомого в Новой Каховке. Позже пост был удален.



Сообщается, что запись обнаружила активистка Марина Шишулина, связанная с Telegram-каналом «Крымский СМЕРШ». Во время мониторинга Instagram она сохранила публикацию и передала информацию российским властям.



Суд квалифицировал действия Корчагиной как публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства. Помимо тюремного срока ей также запретили в течение трех лет администрировать сайты и страницы в интернете.



Женщину взяли под стражу прямо в зале суда. Известно, что Екатерина Корчагина родом из Новой Каховки Херсонской области Украины. В Москву она переехала после начала полномасштабной войны в 2022 году.

Напомним, с обвинениями в финансировании украинской армии сталкиваются жители всех оккупированных областей Украины.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»