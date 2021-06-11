В «ДНР» назвали имя россиянина, которому передали проблемные предприятия

Евгений Юрченко. Фото: ТАСС

Решением проблем на предприятиях на подконтрольной группировке «ДНР» территории займется российский предприниматель Евгений Юрченко. Об это сообщает сепаратистский ресурс «ДАН» со ссылкой на пресс-службу главы «ДНР» Дениса Пушилина.



Юрченко назвали «крупным инвестором из России с луганскими корнями». Утверждается, что решение о его привлечении принял Пушилин.



«Первым делом, согласно имеющимся договоренностям, Юрченко должен решить проблему задержек зарплат. До конца этого года все долги, в том числе юридическим лицам, должны быть ликвидированы», — отмечается в сообщении.



У Пушилина не уточнили, передали ли Юрченко предприятия на подконтрольной «ЛНР» территории. При это подчеркивается, что «деньги уже поступили в республики и начали выдаваться работникам».



Ранее сегодня главы «ДНР» и «ЛНР» заявили о смене «инвестора» на крупнейших промышленных предприятиях, которые в 2017 году были отобраны у украинских собственников и переданы под управление компании «Внешторгсервис».



Что известно об Евгении Юрченко?



Евгений Юрченко — российский предприниматель, бывший врио заместителя губернатора Воронежской области (2018). Бывший генеральный директор российской госкомпании «Связьинвест» (2009-2010), президент управляющей компании «Финансовые активы» (2011-2016), с 2016 года — член совета директоров ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». В 2020 году возглавлял Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), но ушел в отставку спустя четыре с половиной месяца.