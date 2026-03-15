Девять городов и сел Донецкой области пережили сутки под российским огнем
15 марта 2026, 10:40

Девять городов и сел Донецкой области пережили сутки под российским огнем

За сутки, 14 марта, полиция зафиксировала 1587 ударов российских войск по линии фронта и жилым районам Донецкой области. Под обстрелами оказались девять населенных пунктов: города Дружковка, Константиновка, Краматорск, Славянск, а также села Громовая Балка, Запаро-Марьевка, Новоалександровка, Очеретино и Сергеевка.

В результате атак повреждены 65 гражданских объектов, среди них 43 жилых дома. В Константиновке российские войска обстреляли город из артиллерии. В результате погиб мирный житель, также поврежден многоквартирный дом.

В селе Громовая Балка Александровской громады FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю — один человек погиб, еще один получил ранения. Славянск атаковали шесть беспилотников разных типов. Повреждены два многоквартирных дома, 19 частных домов и девять гражданских автомобилей.

В Краматорске из-за попадания дронов повреждены частный дом и автомобиль. В Запаро-Марьевке разрушения получили три частных дома, а в Сергеевке — нежилое помещение. В Дружковке два FPV-дрона повредили многоквартирный дом и гражданский автомобиль.

По Новоалександровке российские войска применили авиабомбу «УМПБ-5». В результате разрушены два многоквартирных дома и 14 частных домов. Также повреждены два образовательных учреждения, административное здание, церковь, столовая, магазин, учреждение культуры и два гражданских автомобиля.

В Донецкой областной военной администрации сообщили, что всего за сутки российские войска 18 раз обстреляли населенные пункты области. С линии фронта удалось эвакуировать 272 человека, в том числе 20 детей.

Напомним, Славянск за сутки пережил четыре атаки дронами.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

