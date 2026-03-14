Россия ударила по жилому кварталу Запорожья: есть погибший

Российские войска нанесли удар по жилому кварталу Запорожья. В результате атаки есть погибший и несколько пострадавших. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По его словам, число пострадавших продолжает расти. На данный момент известно как минимум о семи раненых.
«К сожалению, количество пострадавших увеличивается: уже семь человек получили ранения в результате вражеской атаки по Запорожью», — отметил Федоров.
Также предварительно известно об одном погибшем. Кроме того, под завалами разрушенных конструкций может находиться женщина.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о возможном применении российскими войсками управляемых авиабомб (КАБ) в направлении Запорожья.
На месте работают спасатели и другие экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
