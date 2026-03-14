Россия ударила по жилому кварталу Запорожья: есть погибший

Последствия удара РФ по Запорожью.

Российские войска нанесли удар по жилому кварталу Запорожья. В результате атаки есть погибший и несколько пострадавших. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.



По его словам, число пострадавших продолжает расти. На данный момент известно как минимум о семи раненых.



«К сожалению, количество пострадавших увеличивается: уже семь человек получили ранения в результате вражеской атаки по Запорожью», — отметил Федоров.



Также предварительно известно об одном погибшем. Кроме того, под завалами разрушенных конструкций может находиться женщина.



Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о возможном применении российскими войсками управляемых авиабомб (КАБ) в направлении Запорожья.



На месте работают спасатели и другие экстренные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»