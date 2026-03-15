С Донбасса эвакуировали 27 животных: двое собак уже нашли семьи

Волонтеры провели очередную эвакуацию животных из Донбасса. Во время этой поездки удалось вывезти 27 животных. Две собаки сразу после спасения нашли новые семьи. Об этом рассказали зоозащитники организации «Спасение Животных Харьков».



Сейчас часть спасенных животных проходит адаптацию. В частности, сильно напуганный пес по кличке Марик находится на временной передержке и постепенно привыкает к безопасной обстановке.



Остальные коты и собаки сейчас размещены в центре ARK, где также проходят адаптацию и ждут, когда для них найдутся новые хозяева. Волонтеры ARK поблагодарили благотворительную организацию PETA Deutschland за поддержку и помощь в спасении животных, пострадавших из-за войны.



В организации подчеркивают, что работа продолжается и операции по спасению животных из опасных районов будут проводиться и дальше.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»