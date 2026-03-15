За ночь ПВО Украины нейтрализовала почти 93 процента беспилотников

В ночь на 15 марта силы противовоздушной обороны Украины нейтрализовали 90 из 97 вражеских беспилотников, которыми Россия атаковала территорию страны. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.



По данным военных, атака началась вечером 14 марта — около 18:00. Противник применил ударные БПЛА типов Shahed, «Гербера», «Италмас», а также беспилотники других моделей.

Запуски осуществлялись с территорий Брянской, Орловской, Курской областей, Миллерово (РФ), а также из Гвардейского в оккупированном Крыму. Примерно 70 из запущенных аппаратов составляли дроны типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения зенитных ракетных войск, силы радиоэлектронной борьбы, подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.



По предварительной информации на 08:00, украинская ПВО сбила или подавила 90 вражеских БПЛА. В то же время зафиксированы попадания пяти ударных беспилотников в пяти локациях, а также падение обломков сбитых дронов в двух местах.



Военные отмечают, что атака еще продолжается — в воздушном пространстве Украины остаются несколько вражеских беспилотников.

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Напомним, За 14 марта российские силы четыре раза атаковали Славянск.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»