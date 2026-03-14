В МИД РФ допустили смертную казнь для военных ВСУ

В Министерстве иностранных дел России заявили о возможности пересмотра моратория на смертную казнь в отношении украинских военных. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.



В интервью агентству ТАСС он отметил, что при изучении уголовных дел якобы возникают основания для ужесточения наказаний.



«Когда читаешь уголовные дела, у тебя волосы становятся дыбом», — заявил он, комментируя, по его словам, «свидетельства о преступлениях«», которые российская сторона приписывает украинским военным.



Мирошник допустил возможность ужесточения законодательства, заявив, что «далеко не ко всем следует лояльно относиться в вопросе их права на жизнь», если речь идет о людях, которые, по его утверждениям, причастны к гибели многих людей.



Идея отмены моратория на смертную казнь в России уже обсуждалась ранее. В 2024 году ее поддержал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, а также председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.



В то же время в 2025 году тогдашний генеральный прокурор России Игорь Краснов заявлял, что отмена моратория невозможна, подчеркнув, что позиция государства по этому вопросу остается окончательной.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»