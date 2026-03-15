Двое медиков погибли после атаки российского дрона на Харьковщине

Фото: Нацполиция Украины

Медицинские работники стали жертвами целенаправленной атаки россиян. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины, утром 15 марта российские военные подло атаковали автомобиль скорой помощи в селе Червона Хвиля Великобурлуцкой громады Купянского района.



Нападение на Харьковщине было совершено с использованием FPV-дрона, направленного прямо на движущийся автомобиль. В результате обстрела медицинский техник и 27-летний фельдшер получили ранения, несовместимые с жизнью. Еще один 53-летний сотрудник скорой помощи получил многочисленные травмы и был экстренно госпитализирован.



Сотрудники полиции начали сбор доказательств и документирование этого преступления. По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Напомним, за сутки, 14 марта, в Донецкой области в результате российских атак погибли два мирных жителя.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»