Украинский дрон сеткой сбил российский БПЛА «Молния»

Дрон-перехватчик применил сеткомёт против БПЛА «Молния».

Украинские разработчики продемонстрировали необычный способ перехвата российских беспилотников. Дрон-перехватчик уничтожил БПЛА «Молния», применив специальный сеткомёт. Видео работы беспилотника опубликовал Telegram-канал разработчиков Ptashka Drones.



На кадрах видно, как дрон-перехватчик приближается к российскому беспилотнику и выпускает сеть. Она запутывает аппарат противника, после чего тот теряет управление и падает. Таким образом цель была поражена без подрыва и без тарана — методов, которые чаще всего используются для уничтожения воздушных дронов.



Ранее подобную технологию в публичных видео можно было увидеть в основном на модифицированных дронах DJI Mavic, однако теперь этот подход начали применять и специализированные перехватчики.



«Такого сбития "Молнии" вы ещё не видели! Работает перехватчик с сеткомётом "Пташка"», — говорится в сообщении разработчиков.



Напомним, в ночь на 14 марта российские войска применили около 430 ударных беспилотников различных типов — «Шахед», «Гербера», «Италмас» и другие.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»