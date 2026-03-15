В Дружковке объявлена безотлагательная эвакуация гражданских

Спасение раненой женщины из-под завалов после обстрела Дружковки. Фото: ГСЧС

Гуманитарная миссия «Пролиска» объявила эвакуацию мирных жителей из Дружковки Донецкой области. Об этом сообщила Дружковская городская военная администрация на своем официальном сайте.



Власти и волонтеры призывают людей не откладывать выезд, если их жизнь или жизнь их близких находится под угрозой. По словам организаторов, своевременная эвакуация может спасти жизнь, поэтому важно покинуть опасную зону как можно раньше.



Для записи на эвакуацию открыта специальная горячая линия: 099 850 07 93. Оставить заявку можно также через мессенджеры Viber и Telegram — достаточно отправить сообщение с адресом и контактными данными.

Организаторы подчеркивают, что помощь будет оказана каждому, кто нуждается в эвакуации.

Напомним, за сутки, 14 марта, в Донецкой области в результате российских атак погибли два мирных жителя.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»