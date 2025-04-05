Россия атаковала Украину 92 дронами: более половины сбиты

В ночь на 5 апреля Россия нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив 92 беспилотных летательных аппарата, в том числе ударные дроны Shahed («Шахеды») и беспилотники-имитаторы различных типов. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.



По данным на утро, украинская ПВО уничтожила 51 ударный дрон Shahed, а 31 российский БпЛА-имитатор был зафиксирован как потерянный — без негативных последствий.



Атака охватила север, юг, восток и центр страны, пострадали Сумская, Днепропетровская, Киевская и Житомирская области.

За прошедшие сутки российские войска убили трёх мирных жителей Донецкой области, ещё один человек получил ранение.



В результате ракетного удара по Кривому Рогу, нанесенного российскими войсками вечером 4 апреля, погибли 18 человек, включая девятерых детей.