Ракета и дроны по жилым кварталам: трагедия в Кривом Роге

В результате ракетного удара по Кривому Рогу, нанесенного российскими войсками вечером 4 апреля, погибли 18 человек, включая девятерых детей. Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

«На 00:00, к сожалению, уже 18 погибших, из них 9 детей. Пострадавших — 56», — отметил он.

Кроме того, в ночь на субботу город подвергся атаке дронов-камикадзе. Один из беспилотников ударил по частному дому, в результате чего погибла пожилая женщина — она сгорела. Еще пять человек получили ранения.

По данным ГСЧС Украины, удар дронами повредил жилые дома, детскую площадку, маршрутные микроавтобусы, легковые автомобили и трамвайные пути. Из-за разрушений электротранспорта трамваи утром не вышли на маршруты.

В двух местах продолжались пожары, спасатели занимались ликвидацией последствий.