Сегодня днем Краматорск подвергся российскому обстрелу

Краматорск подвергся обстрелу со стороны российских оккупационных войск сегодня днем. Об этом сообщает начальник городской военной администрации Александр Гончаренко.
«Краматорск подвергся вражескому обстрелу — частный сектор», — написал он в телеграм-канале.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
«Устанавливаем последствия разрушений», — добавил Гончаренко.
Ранее местные жители в социальных сетях сообщали, что взрыв прогремел в одном из поселков города приблизительно в 15:00.
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