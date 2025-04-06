Сегодня днем Краматорск подвергся российскому обстрелу

Последствия российского обстрела частного сектора в Краматорске днем 6 апреля. Фото: ГВА

Краматорск подвергся обстрелу со стороны российских оккупационных войск сегодня днем. Об этом сообщает начальник городской военной администрации Александр Гончаренко.

«Краматорск подвергся вражескому обстрелу — частный сектор», — написал он в телеграм-канале.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

«Устанавливаем последствия разрушений», — добавил Гончаренко.

Ранее местные жители в социальных сетях сообщали, что взрыв прогремел в одном из поселков города приблизительно в 15:00.