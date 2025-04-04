Пограничники взяли в плен 61-летнего военного РФ на Сумщине

61-летний военный РФ из Мурманска попал в плен на Сумщине. Фото: кадр из видео

Украинские пограничники захватили в плен 61-летнего российского военного на Сумском направлении. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Прикордонники захопили в полон 61-річного військового рф на Сумському напрямку



За словами окупанта, він мав доставити провізію на передову, але заблукав і півтори доби шукав дорогу до своїх. Каже, що підписав контракт не з власної волі – його примусила російська поліція. pic.twitter.com/SGbqPWAbWU — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) April 4, 2025



По словам пленного, он был отправлен на передовую с провизией, но заблудился и в течение полутора суток безуспешно пытался найти дорогу к своим.



Также оккупант утверждает, что подписал контракт не по собственной воле — его вынудила российская полиция.