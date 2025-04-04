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Пограничники взяли в плен 61-летнего военного РФ на Сумщине

04 апреля 2025, 18:04

Пограничники взяли в плен 61-летнего военного РФ на Сумщине

61-летний военный РФ из Мурманска попал в плен на Сумщине. Фото: кадр из видео 61-летний военный РФ из Мурманска попал в плен на Сумщине. Фото: кадр из видео

Украинские пограничники захватили в плен 61-летнего российского военного на Сумском направлении. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.


По словам пленного, он был отправлен на передовую с провизией, но заблудился и в течение полутора суток безуспешно пытался найти дорогу к своим.

Также оккупант утверждает, что подписал контракт не по собственной воле — его вынудила российская полиция.

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