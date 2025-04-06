Россияне ударили по Херсону: есть погибший

Российские оккупанты утром 6 апреля атаковали Херсон, погиб мужчина. Об этом сообщил начальник ГВА Роман Мрочко.

«Около 6:30 в Днепровском районе российские террористы убили человека. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 59-летний мужчина», — отметил он.

Напомним, сегодня утром войска РФ атаковали баллистикой Киев. В результате ударов один человек погиб, трое пострадали. В трех районах украинской столицы возникли пожары, имеются разрушения.