Минная угроза на Донбассе: спасатели обследовали свыше 11 тыс. гектаров, но жертвы продолжаются

С начала полномасштабного вторжения, с 24 февраля 2022 года, пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обследовали более 11 600 гектаров территории и обезвредили 66 300 единиц взрывоопасных предметов (ВНП) в Донецкой области.



Однако, несмотря на масштабную работу специалистов, угроза остаётся высокой. С начала войны 36 человек, включая троих детей, пострадали от взрывоопасных предметов, нарушив правила минной безопасности.



Спасатели и власти вновь призывают граждан быть максимально осторожными, не приближаться к подозрительным предметам и всегда сообщать о находках по телефону экстренных служб.



Минная опасность остаётся повседневной реальностью для жителей Донецкой области, которая ежедневно страдает от российских обстрелов.

Краматорский завод тяжелого станкостроения разработал новую машину для разминирования – Germina URCM-3000. Эта машина способна разминировать 5 гектаров в один день и может выдержать подрыв противотанковой мины.