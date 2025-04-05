Ночью беспилотники ударили по заводу взрывчатых веществ в России

В городе Чапаевск Самарской области РФ беспилотники атаковали промышленное предприятие. Об этом в ночь на 5 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, возник пожар, пострадавших нет.



В СБУ подтвердили, что такой удар был. Речь идет об атаке на завод «Промсинтез». Это один из ведущих российских производителей взрывчатых веществ — в частности, аммонала и аммонита.



22 марта дроны уже пытались атаковать завод.

Также в городе Саранск (РФ) был атакован важный объект российского военно-промышленного комплекса — предприятие АО «Оптиковолоконные Системы».