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Из-за ракетного удара по Киеву повреждено здание украинских телеканалов, обнаружено тело погибшего в Дарницком районе

06 апреля 2025, 12:01

Из-за ракетного удара по Киеву повреждено здание украинских телеканалов, обнаружено тело погибшего в Дарницком районе

Российская ракета разрушила офисное здание украинских телеканалов в Киеве. Фото: ГСЧС Российская ракета разрушила офисное здание украинских телеканалов в Киеве. Фото: ГСЧС

В результате ракетной атаки россиян украинской столицы значительное повреждение получило офисное здание, где располагаются каналы украинского иновещания FREEДОМ и «Дім», международные редакции — UATV English, The Gaze, UATV Español, UATVArabic, UATV Português, диджитал-редакция. Об этом сообщает FREEДОМ.

Российские оккупанты причинили серьезные разрушения — повреждены фасады офисного здания и автомобили. 

Также в результате удара по Киеву погиб один человек. Он находился на территории лицея в Дарницком районе столицы. Его личность устанавливается. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Ранее сообщалось о трех пострадавших. 

Пожары в Оболонском и Дарницком районах ликвидированы, сообщили в Государственной службе по чрезвычайной ситуации.

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