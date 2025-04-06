Из-за ракетного удара по Киеву повреждено здание украинских телеканалов, обнаружено тело погибшего в Дарницком районе

Российская ракета разрушила офисное здание украинских телеканалов в Киеве. Фото: ГСЧС

В результате ракетной атаки россиян украинской столицы значительное повреждение получило офисное здание, где располагаются каналы украинского иновещания FREEДОМ и «Дім», международные редакции — UATV English, The Gaze, UATV Español, UATVArabic, UATV Português, диджитал-редакция. Об этом сообщает FREEДОМ.

Российские оккупанты причинили серьезные разрушения — повреждены фасады офисного здания и автомобили.

Также в результате удара по Киеву погиб один человек. Он находился на территории лицея в Дарницком районе столицы. Его личность устанавливается. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Ранее сообщалось о трех пострадавших.

Пожары в Оболонском и Дарницком районах ликвидированы, сообщили в Государственной службе по чрезвычайной ситуации.