Из-за ракетного удара по Киеву повреждено здание украинских телеканалов, обнаружено тело погибшего в Дарницком районе

В результате ракетной атаки россиян украинской столицы значительное повреждение получило офисное здание, где располагаются каналы украинского иновещания FREEДОМ и «Дім», международные редакции — UATV English, The Gaze, UATV Español, UATVArabic, UATV Português, диджитал-редакция. Об этом сообщает FREEДОМ.
Российские оккупанты причинили серьезные разрушения — повреждены фасады офисного здания и автомобили.
Также в результате удара по Киеву погиб один человек. Он находился на территории лицея в Дарницком районе столицы. Его личность устанавливается. Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Ранее сообщалось о трех пострадавших.
Пожары в Оболонском и Дарницком районах ликвидированы, сообщили в Государственной службе по чрезвычайной ситуации.
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