Войска РФ продвинулись сразу на трех направлениях на востоке Украины — DeepState

На карте проекта DeepState отмечено продвижение российских войск в Торецке Донецкой области

Российская армия продвинулась в районе трех населенных пунктов сразу на трех направлениях — Харьковском, Лиманском и Торецком. Об этом сегодня ночью сообщили аналитики портала DeepState.

В то же время в Генштабе ВСУ заявляют, что самой горячей сегодня ситуация остается на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях.

О продвижении агрессора на востоке страны сообщили аналитики проекта DeepState в своей сводке, обнародованной в Telegram-канале 6 апреля.

«Враг продвинулся возле Каменки, Новолюбовки и в Торецке», — говорится в сообщении.

Соответствующие изменения можно увидеть на онлайн-карте проекта.

На карте отображено продвижение на Харьковском направлении (возле Каменки).

На Лиманском направлении россияне продвинулись возле Новолюбовки.

На Торецком направлении россияне продвинулись в самом Торецке.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ о ситуации на фронте за 5 апреля сообщают, что в течение суток произошло более 150 боевых столкновений. Сложной остается ситуация на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях, где произошло больше всего российских атак за прошедшие сутки.