«Мы уже привыкли к физическому насилию». История россиянки, задержанной на антивоенном митинге

Антивоенная акция в Санкт-Петербурге. Фото: «Радио Свобода»

В крупных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге — с лозунгом «нет войне» проходят акции протеста против так называемой «военной операции» в Украине. «Новости Донбасса» пообщались с одной из участниц митинга в Питере, которая была задержана правоохранителями. Вот, что она нам рассказала.



Из-за введения в России военной цензуры (так называемый «закон о фейках о военной операции в Украине») и уголовной ответственности за называние войны войной, нашей собеседнице может грозит срок до 15 лет лишения свободы. В целях безопасности мы не называем ее имени.



Почему вы решили выйти на митинг?



Я пошла, прежде всего, потому что я против кровавых действий которые сейчас творит Россия. К тому же, мы не должны забывать, что эта специальная операция, направлена на уничтожение жизни народа и, по факту, для меня это вообще неприемлемо ни с этической точки зрения ни с юридической точки зрения. Прежде всего, это результат удовлетворения мерзких низших выгод и, не знаю, непонимание того, что человеческая жизнь — это самое ценное что у нас есть.



Что происходило на митинге и насколько он был массовым?



Если честно, я участвовала также в митингах «он вам не Димон» (митинг против коррупции в высших эшелонах власти РФ после расследования ФБК Навального об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева — ред.), когда Навального арестовали, правда, это было в Москве (митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали после возвращения в Россию в январе 2021 года — ред.). Вот тогда было все достаточно массово, потому что у полицейских не было четких инструкций не было такой выработанной стратегии. Сейчас они очень умело пресекают массовые сборища и, по факту, нас всех очень просто разгоняли.



Нам приходилось как бы гулять по улицам Петербурга по всяким таким закоулкам, чтобы нас не прижали, потому что у них были какие-то особые методы понимания, где мы находимся. И они разделяли нас и мы не могли собраться в одну группу. Когда мы собирались, то буквально через 5-10 минут приезжает машина, мигалки, толпа росгвардии, толпа полиции бежит за нами.



Конечно не всех они могут догнать из-за своих костюмов, но все равно они цепляют народ который либо попался под горячую руку, либо бьют. Конечно, физическое насилие применяют, но совсем в большом объеме — выборочно. Но это было, кстати, и на первых митингах, и сейчас, то есть, россияне уже привыкли к физическому насилию.



Я наблюдала, что молодые люди писали на льду. Например была фотография интересная, где написано «Нет войне». Либо на домах писали белой краской.

Коммунальные службы Санкт-Петербурга закрашивают надпись «нет войне», выцарапанную на льду

И поддержка была. И от простых граждан. У нас не было такого, что к нам подходили люди и говорили «вы что, с ума сошли?» Нет, у нас было в Петербурге такое объединение, я бы сказала, что не было тех кто был не согласен с нами, но многие боялись выражать свою позицию. Очень было много молодых людей в возрасте от 18 до 30 и 35 лет. Например, когда меня увезли с нами была пенсионерка 60 лет и она такая активная, говорила, что они не согласны с тем, что сейчас происходит. И нам пригнали машины, когда мы кричали «нет войне».



Откуда ты узнала о том, что происходит в Украине?



Я узнала благодаря социальным сетям. Преимущественно Instagram и Twitter. Последний был заблокирован в России, но он работает. Очень много писали в социальных сетях, преимущественно, команда Навального. Она также координировала и подсказывала, куда лучше двигаться. И я знала, что нужно идти по направлению к Александровскому саду, а навстречу шли мои единомышленники.



Вот и так получилось, что как-то это нас сплотило и сначала мы просто гуляли и начинали кричать. Но я могу отметить, что есть там такие люди, которые очень громко кричат и подталкивают толпу, поэтому ты не можешь не крикнуть, ты не можешь не почувствовать себя влитым в это движение сопротивления.

Опиши свои эмоции, когда узнала, что Россия начала войну против Украины



Это было очень тяжело воспринять за правду, потому что этого никогда не должно было случиться. Хотя, на самом деле, мне отец говорил еще 7 лет назад, когда я только поступала в университет, что войны с Украиной не избежать. Я тогда ему не верила, думала, что это какой-то бред абсолютно. Он просто смотрел Соловьева и я думала, как же зомбирует этот зомбоящик человека. По итогу я вспоминаю его слова сейчас и мне становится страшно, потому что такое ощущение, что эта операция готовилась ого-го сколько времени, как будто-бы это постоянно вливалось в умы россиян, которые тоже, как мой отец, смотрят какого-нибудь условного Соловьева и Киселева.



Они видели в украинском народе, братском народе, каких-то придуманных абсолютно врагов. И я не понимала, почему так. Вот, и на самом деле, когда я узнала о начале военных действий, то для меня это был шок в том плане, что, почему человек один либо группа людей могут решать, что человеческая жизнь — это разменная монета. О том, что можно нарушать законы международного права, что другие люди могут просто-напросто вторгнуться на территорию другой страны и сделать так, чтобы другие люди, абсолютно мирные жители, страдали из-за не только разрушений имущества, домов, но и потерь близких людей. Потому что любая такая спецоперация военная, не военная — это прежде всего лишение человеческих жизней. Это недопустимо никаким сообществом ни за какие идеи. Особенно в 21-м веке, в нашем современном мире.



Как тебя задержали и что было после твоего задержания?



Я шла рядом с «Русским музеем» и вдруг кто-то закричал «к нам едут, давайте бежать». Мы побежали, пытаясь пойти на Невский. И так получилось, что нас практически окружили. Вот кто-то смог убежать, кто-то нет. А я остановилась у меня очень плохая дыхалка и ко мне просто через какое-то время подходит спокойно полицейские и говорят «девушка, что вы здесь делаете?» Я ответила, что жду подругу. И они попросили пройти с ними. Отвели меня к стене и поставили.



Там были другие люди которых они нашли на той же улице, где и меня, просто подходили к каждому кто просто стоял и ничего не делал, по одиночке забирали людей. А они могли просто гулять, не знаю, выйти в магазин. Вот и так получилось, что собрали где-то 15 человек и повели дальше в автозак.



У нас забрали документы, паспорта и после того, как все документы были собраны мы вышли из автозака и перешли в автобус. В автобусе уже находилось очень много, нас до отказа заполнили. Еле-еле поместились. Рядом со мной сидел инвалид третьей, по моему, группы. Он рассказал, что просто сидел на лавочке и к нему подошли и забрали. Он пытался им объяснить, но они не поверили и все равно забрали.



Вот нас везли не очень долго, буквально минут 10. Дальше дали паспорт, мы приехали в отделение. Телефоны у нас просто забрали. А этого нельзя делать сотрудникам полиции, потому что ты всего лишь задержанный, но все равно я дала телефон.



Меня привели к в камеру. Нас было 20 человек, пятеро были даже несовершеннолетними. Их позже увезли в другое помещение на втором этаже, потому что они ждали своих родителей. Нас осталось где-то 15 человек, но все равно это были ужасные условия, то есть, очень тесно, очень душно, нет окон просто две лавочки, на которые никто не помещается. И на протяжении семи часов мы находились в таких условиях.



Три процедуры тоже очень таких долгих. Первое — заполнение документов и первый этап заполнения документов, был психологический прессинг. Я называла свои данные, а двое сотрудников кричали мне «ну все, ты попадешь в тюрьму», «ты какая-то странная», «что ты получаешь от Навального?» и так далее. Когда русский мужик начинает на тебя орать, причем еще начинает как-то приставать, то ты, конечно же, теряешься. Это абсолютный театр абсурда в этом плане: я хотела и смеяться и плакать в этот момент. Потом меня отвели в камеру.

Протокол о совершении административного нарушения (участие в антивоенном митинге)

Второй этап был намного легче, потому что там спустился самый крутой сотрудник полиции. Дело в том, что он уважительно ко мне относился он выслушал всю мою историю от начала и до конца. Сказал, что переживает, что нас просто затягивают, что до утра нас никто не оставит. Такой вот плохой полицейский и хороший полицейский.



А третьим этапом был досмотр моего телефона. Прям при мне взяли и начали листать переписки, галлерею. Спрашивали «как ты относишься к Навальному?» А я понимаю, что они видят, что я подписана и я даже не знала, что говорить. Рылись в моем телефоне, но я не могла им ничего сказать, хотя знаю, что это запрещено законом.



Почему полицейские такие жестокие по отношению к участникам митинга?



Дело в том, что это была идеологическая работа с силовыми структурами. Так же, как и зомбирование обычного населения, просто в других каких-то формах. Для них, например, создали культ личности Путина, поскольку и они знают, что есть такие крутые мужчины за ними стоящие. Мне кажется, что они действуют и против Навального из-за как раз пропаганды режима или пропаганды того, что они на самом деле действуют в рамках «великой России матушки земли». И по факту они выполняют свой долг. Я их не могу и критиковать из-за этого, это их позиция. Пускай не абсолютно правильная, но что я могу поделать в этом плане?



Почему россияне не переходят к более радикальным ответам на насилие?



Да, я думала об этой ситуации долго и я могу сказать точно, что у нас уже очень давно запугивают всеми возможными способами. Запугивание — это самый действенный метод для режима. Это проявляется не только в физическом насилии, что тоже отвратительно, но и в какой-то степени ограничения свободы, они угрожают нам сроками, они угрожают нам всем, чем можно.



Россияне просто теряют этот пыл. И, кстати, еще такой момент: у нас просто нет ни лидера оппозиции, ни идеи оппозиции, чтобы с чем-то быть против власти. Просто нет таких рычагов, которые могли бы поднять народ чтобы действительно за национальную идею какую-то пойти, прибегнуть к более радикальным методам.



Используешь ли символику бело-сине-белого флага?



Я знаю про этот флаг. Узнала о нем в Twitter, из Instagram. Сама я не ношу каких-то опознавательных знаков, потому что у нас с этим очень сложно. Могут арестовать и тебе накинуть еще, обозначить, что тобой был проведен одиночный пикет. Но мои друзья, кстати, они зеленые ленточки цепляют, бело-сине-белые тоже используют, даже некоторые нашили на сумки. Слова «нет войне» тоже. И это очень круто, мне кажется, они не боятся — это супер.

Распространение этого символа набирает обороты, потому что, например, на митинге были люди, которые не только украинский флаг закрепили на рюкзаки, но их, кстати, очень быстро забирали, но и бело-сине-белый был. А вот в наши силовые органы вот этот момент пока не поняли, так что можно пока еще использовать, все четко.



Что ты думаешь о санкциях против России?



Паника у всех огромная, мы не знаем, какой магазин следующий закроют. На то, что происходит в Украине, всем начхать. Большинство моих каких-то подписчиков в Instagram все переживают о магазинах и это просто отвратительная ситуация. Они очень сильно бесят. На мой взгляд, пока не закончатся военные действия в Украине, я вообще не могу думать о том, что «боже, не могу купить какую-то шмоточку в "Бершке" или "Заре"» — начхать вообще. Главное, чтобы мир восстановился.



Но я наблюдаю, что беднеет население, что у нас будет огромная безработица, потому что очень много молодых людей работают в уже закрытых магазинах. Это хороший заработок, а сейчас его нет и куда они пойдут, извините?

Торговый центр в России. Компании, прекратившие сотрудничество сняли свои рекламные щиты и оставили почти голые стены здания

И не только, то есть очень много моих друзей потеряли огромные суммы из-за инвестиций в «Тинькофф инвестиции», ВТБ. То есть не просто там 20-30 тысяч лежало, некоторые вкладывали по миллиону и это все пропало. У некоторых пропал даже смысл жизни, то есть, даже повысился коэффициент суецидальных собственных мыслей.



Мне пишут многие, что в такой экономической ситуации никто не видит просвета. И все думают «господи мы будем жить, как Советский Союз, только еще намного хуже». Что это такое? Ну вот как так?



А насчет влияет ли пока на меня экономическая такая ситуация. Например, мне уже задерживают зарплату, но посмотрим как это будет развиваться. А по ценам я пока что это не увидела, кроме IPhone и истерии по поводу шмоток и тому подобное.

Кого россияне винят за это?



Ой, этот очень сложный вопрос, потому что есть несколько лагерей. Первый, многочисленный думают, что очень злой Запад ненавидит Россию, они абсолютные русофобы, которые хотят убить наше правительство, они хотят захватить нашу страну, потому что она очень богатая всякими ресурсами. Именно поэтому, по их мнению, вводят санкции. При этом они игнорируют все, что происходит сейчас в Украине.



Второй лагерь такой — люди, которые понимают то, что в Украине происходит, но думают прежде всего о своем экономическом благополучии и они считают, что «ну да, правительство очень плохо поступило, но это должно и разруливать, договариваться со странами и развивать какую-то внутреннюю экономику внутренний валовой продукт». Поэтому у них такие панические настроения. И они игнорируют в какой-то степени события в Украине. Кстати, это повальная история, что очень многие игнорируют то, что происходит в Украине и только вот какой-то очень маленький процент сильно переживает о судьбах людей и это меня очень сильно бесит.



И вот третий лагерь — это те, кто понимают отлично почему вводятся санкции. Из-за того, что не надо воевать, надо выводить свои войска из суверенного государства и тогда санкции могут быть сняты, могут быть, а могут и не быть уже, кстати. Таких, к сожалению, меньшинство, никто не хочет признавать ошибки любимого царя. Поэтому да, нас очень мало людей, которые объективно думают.



Ну и как получить доступ к альтернативным источникам информации, если закрывается «Дождь», если закрывается «Эхо Москвы», если даже не можешь сказать слово «война». Это что такое? Приходится либо вообще не смотреть новости, либо смотреть какие-то тупые каналы по типу Russia Today и «Первый канал».

Как думаешь, что будет дальше?



Если честно, я не вижу каких-либо просветов. Конечно же, на протяжении, мне кажется, пяти или даже больше лет Россия будет в кризисе. Могут быть какие-то, конечно, хорошие моменты, если мы будем развивать какую-то свою внутреннюю продукцию, но нам все равно не избежать международных отношений, импорта, экспорта. Насчет окончания военных действий, я думаю, что они вообще не за горами. Очень надеюсь на это, то есть, до конца марта это все закончится, мы придем к соглашению.



И для Украины настанет новый период, новый мир. Я бы сказала так, что у вас будет большая поддержка со стороны Евросоюза, со стороны НАТО, а Россия будет расплачиваться со всем за все свои ошибки, которые она совершила. Это, мне кажется, в какой-то степени справедливо, потому что это наказание за наше молчание, за наше бездействие, за то, что мы доверили власть таким людям, хотя у нас и выбора-то особо не было — 20 лет без сменяемости власти. Надеюсь что все будет хорошо.