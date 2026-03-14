ООН заявила о преступлении против человечности из-за вывоза детей из Украины

Часть украинских детей после депортации разместили в 21 регионе РФ.

Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий в Украине заявила, что депортация и принудительное перемещение украинских детей российскими властями являются преступлениями против человечности. Об этом говорится в новом докладе комиссии, представленном Совету ООН по правам человека.



По данным расследования, тысячи детей были вывезены в Россию или перемещены на оккупированные территории Украины. На данный момент подтверждено не менее 1205 случаев депортации или принудительного перемещения детей из пяти регионов Украины.



Глава комиссии Эрик Мёсе подчеркнул, что такие действия нарушают международное гуманитарное право. Он отметил, что детей нельзя насильно разлучать с родителями или законными опекунами. В докладе говорится, что российские власти создали систему, которая позволяла перемещать детей в Россию и размещать их в семьях или учреждениях. Некоторые из них были распределены по 21 региону РФ.

Карта перемещения депортированных Россией украинских детей.

Многим детям после перемещения предоставляли российское гражданство, а их данные заносили в базы усыновления. При этом родители нередко не знали о местонахождении детей и были вынуждены искать их самостоятельно.



В комиссии отмечают, что эта политика реализовывалась на самом высоком уровне руководства России при участии президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.



Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что выводы комиссии подтверждают системные нарушения международного права со стороны России и призвал усилить международное давление для возвращения украинских детей.

Ukraine welcomes the latest report of the UN Independent International Commission of Inquiry on Ukraine, as well as its conference room paper on the deportation and transfer of Ukrainian children.



The Commission’s findings confirm that Russia’s widespread and systematic… — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) March 10, 2026

По данным украинских властей, после начала полномасштабного вторжения Россия могла депортировать или принудительно переместить более 20 тысяч украинских детей.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»