ВСУ ведут бои с российскими войсками в Гришино

Бои за Гришино в Покровском районе.

В Покровской агломерации продолжаются интенсивные бои за поселок Гришино. Несмотря на сложную оперативную обстановку, Силы обороны Украины удерживают позиции и проводят активные контратаки. Об этом говорится в видео 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.



Украинские подразделения проводят поисково-ударные действия непосредственно в населенном пункте и срывают попытки российских войск закрепиться.



В частности, подразделение «Скала 425» совместно со 155-й отдельной механизированной бригадой проводит зачистку центральной части Гришино. В районе продолжаются стрелковые бои. Российские военные пытаются закрепиться в застройке, однако силы обороны системно выявляют и уничтожают штурмовые группы противника.



Одновременно подразделения «Скалы» и 155-й ОМБр при поддержке соседних частей активно применяют ударные беспилотники по российским позициям на северо-западной окраине Покровска.



Эту территорию российские войска пытаются использовать как плацдарм для накопления личного состава перед дальнейшим продвижением в направлении Гришино.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»