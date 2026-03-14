Краматорск за сутки пережил шесть атак российских дронов

Последствия ударов российскими БПЛА.

В течение 13 марта Краматорская громада Донецкой области шесть раз подверглась атакам российских беспилотников. В результате обстрелов ранен один мирный житель. Об этом сообщили в официальном канале Краматорского городского совета.

Первый удар был зафиксирован в 04:35 — беспилотник «Молния-2» атаковал частный сектор, повредив два жилых дома. В 08:20 российские войска нанесли ещё два удара: один БПЛА попал по объекту критической инфраструктуры, а FPV-дрон с боевой частью атаковал многоэтажный дом.



Вечером атаки продолжились. В 21:00 беспилотник ударил по территории учебного заведения. Около 23:20 дрон «Молния-2» снова поразил частный сектор. В результате ранен мужчина 1972 года рождения. Его состояние оценили как не тяжёлое. Повреждены два жилых дома.

Ещё один удар произошёл в 23:27 — беспилотник попал по местному рынку, где повреждены шесть торговых объектов. Кроме того, правоохранители установили факт обстрела, который произошёл 12 марта в 22:00. Тогда FPV-дрон с боевой частью ударил по двору частного дома.



«Сейчас аварийные службы устраняют последствия обстрелов и фиксируют разрушения», - отметили в горсовете.

Напомним, за 13 марта российские войска ранили трёх мирных жителей в Донецкой области.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»