Убежать от блокады. Как семье из-под Мариуполя удалось спастись

Боевики «ДНР» под Мариуполем. Фото: «РИА Новости»

С 1 марта Мариуполь находится в блокаде войск России и подконтрольной ей группировки «ДНР». Люди не могут уехать от беспрерывных артобстрелов с суши и воздуха. Нет возможности и доставить гуманитарную помощь в город. «Новости Донбасса» нашли семью, которой удалось прорваться через кольцо российской армии в начале блокады.



Ольга 15 лет прожила в небольшом селе Бердянское в 10 км от Мариуполя. Населенный пункт поддавался массированным обстрелам со стороны РФ в первые годы войны. После 2015 года активные бои поблизости снизили темп. И несмотря на то, что Бердянское все 8 лет оставалось «серой зоной», люди вернулись к привычной жизни. А с недавним присоединением к Сартанской громаде, село стало развиваться.



«Начали происходить большие позитивные изменения. Отремонтировали фельдшерский пункт, открылся мобильный пункт "Укрпошти", началась установка детской площадки возле моря и ремонт дорог. У людей появилась надежда, что мы можем нормально жить, что-то планировать».

Село Бердянское. Фото из архива

Но в мирное Бердянское на берегу моря, где нет ни единой военной части и стратегически важных объектов, вернулись горе, боль и страдания. Уже 23 февраля 2022 года Россия снова открыла огонь, 26-го — на село стали обрушиваться бомбы. Ни света, ни связи, снова все по подвалам.



«Первые бомбы падали в 30 метрах от моего дома. Сразу в доме вылетели все окна. Когда слегка утихло, вынесли 5 мешков стекла. В подвале жили 3 дня. В отдушину мы слышали, как что-то где-то летит. В момент пауз выходила смотрела, не горят ли дома, живы ли соседи».



1 марта в Бердянское зашла армия РФ. И это стало последней каплей для семьи Ольги в решении покинуть дом и спасаться. На своей машине направились в Мариуполь. В начале пути их остановили российские солдаты для проверки документов.



«Рекомендовали ехать на Безыменное. С их слов, Донецк — самое безопасное место. А в Мариуполе будет все очень плохо».



Ольга все же настояла на своем намерении. Пропустили.



Двигались через Сопино и Виноградное, которые тоже были уже разрушены. И опять встретили российских солдат, которые заняли украинский блок-пост.



«Снова долгие проверки, снова уговоры пропустить в Мариуполь. Нас пропускают. Когда стали подъезжать ближе к городу, увидели, что основная дорога разрушена, а небольшой мост — взорван. Искали возможность проехать через дворы. Вокруг сбиты электроопоры. Поднимала провода палкой, чтобы проехала наша машина».



Тогда еще в Мариуполе можно было поймать мобильную связь. Под разрывы «градов» семья Ольги звонила кому только можно, чтобы узнать — как выбраться из города. На что получали единый ответ — никак. Добрались до пост-моста, где встретили украинских военных.

«Они очень мягко подошли. Спрашивали, нуждаемся ли мы в воде, еде, лекарствах, могут ли они чем-то помочь.



Когда я увидела украинских военных, у меня было одно желание,чтобы они сделали что-то, чтобы вот этого зла, которое пришло на мою землю, которое пришло в мой дом, которое разрушило дома моих соседей, которое разрушило жизнь моих соседей, чтобы его просто не было».



Женщина понимала, что Мариуполь будет в облоге долго, и оставаться нельзя. Военные ВСУ посоветовали попробовать выехать на Никольское в запорожском направлении.



20 минут до начала комендантского часа. Вырваться из города удалось. Через 10 км перед глазами — горящая военная техника и боевики «ДНР».



«Тоже говорили ехать в Донецк, мол, там безопасно. А потом началась такая риторика, которая особенно для моей семьи недопустимая, потому что в 15-м году мы тоже прятались в подвале. Они нам говорили: "Мы — дети войны. 8 лет сидели по подвалам. Теперь украинцы будут сидеть". Но ведь дети, которые сейчас сидят в подвалах — как чистые ангелочки, вне политики и конфликтов. Они не знают, что им делать и что будет дальше. Поэтому такая риторика говорит о многом».







По словам Ольги, никто из членов ее семьи не допускает мысли о жизни на оккупированной территории. После молений пропустить — поехали дальше. Без плана действий. Главное — под украинский флаг.



«Пока мы добирались до безопасного места, ни на одном украинском блок-посту мы не встретили никаких преград, никакого негатива. Предлагали отдохнуть, воду и хлеб».



Каким чудом ее семье удалось преодолеть этот путь — Ольга не представляет. Ведь сейчас из блокадного Мариуполя, где остались близкие и родственники, вырваться невозможно.

«Может удача, может ангел-хранитель, может такое время небольшого затишья было перед комендантским часом. Просто так сложилось, что мы доехали. Я надеюсь, что наши близкие сейчас где-то в безопасности ждут момента, когда будет тише».



Женщина верит, что для жителей Бердянского и Мариуполя этот самый страшный кошмар кончится как можно скорее и можно будет вернуться домой — в украинское Приазовье.