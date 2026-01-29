Более миллиона пенсионеров-переселенцев получают выплаты от России, — ПФУ

1 миллион 300 тысяч пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц, которые находятся на оккупированных территориях, подали уведомления о получении пенсионных выплат от Российской Федерации. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины в ответ на запрос «Новостей Донбасса».



В ПФУ отметили, что в электронных базах данных фонда имеется информация именно о таком количестве пенсионеров-ВПЛ, которые подали уведомления о получении выплат от российских органов пенсионного обеспечения. Пенсионный фонд не уточнил, прекратила ли Украина перечисление пенсий этим людям, однако ранее неоднократно подчеркивалось: выплаты гражданам на ВОТ и тем, кто выехал с ВОТ, осуществляются при условии неполучения пенсии от РФ. Это прописано в постановлении Кабинета министров №299.



В Пенсионном фонде добавили, что еще одним основанием для прекращения перечисления выплат является непрохождение человеком физической идентификации.

«После прохождения физической идентификации и уведомления о неполучении выплат от страны-агрессора выплата будет возобновлена в соответствии с законодательством», — отметили в ответе на запрос.

ПФУ подчеркнул, что выполнение положений законодательства стало основанием для продолжения выплат 352,4 тысячи человек, которые в течение 2025 года прошли физическую идентификацию. На вопрос, скольким пенсионерам-ВПЛ, не прошедшим идентификацию, прекратили пенсионные выплаты и существует ли механизм идентификации в 2026 году, а также отличается ли он от действовавшего в 2025 году, Пенсионный фонд не ответил.



Авторка новости: Виктория Ищенко, редакторка отдела видео-продакшина, журналистка «Новостей Донбасса»