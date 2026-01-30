Российские войска обстреляли энергетику Донецкой области: часть потребителей осталась без света

Российская армия нанесла удар по энергетической инфраструктуре в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



Повреждено энергооборудование. В результате атаки обесточены потребители в регионе.



«Восстановительные работы осуществляются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью», – заявили в компании.

Напомним, что вечером 29 января российский беспилотник попал в дом в городе Славянск на Донетчине, в результате чего возник пожар.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко