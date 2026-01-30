Оккупанты нанесли семь ударов по станции Синельниково, повреждены локомотивы и электропоезда, есть пострадавшие

Россия более суток атакует железнодорожную инфраструктуру станции Синельниково. Фото: скриншот

Российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре станции Синельниково в Днепропетровской области. Повреждены вагоны электропоездов во время отстоя, грузовые вагоны, локомотивы, пути, электросети, административные и производственные здания. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.



«Россия целенаправленно наносит удары по нашим логистическим путям — это сознательный террор против людей и гражданской логистики. За последние 24 часа враг нанес 7 ударов дронами по объектам железной дороги», — уточнила она.



Глава украинского правительства заявила, что все поезда, которые должны были отправляться из Запорожья, отправляются из Днепра. Пассажиров вечерних рейсов довозят автобусными трансферами, предоставленными Запорожской ОГА.



По данным начальника Днепропетровской ОВА, россияне ударили по станции дронами. Пострадали двое мужчин, их госпитализировали. Один из раненых – в тяжелом состоянии.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»