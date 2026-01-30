Коммунальщики попали под российский обстрел вблизи Славянска, есть жертва и пострадавшие

В пятницу, 30 января, российская армия дроном нанесла удар по автомобилю коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» вблизи Славянска. В результате атаки один работник погиб, еще двое ранены. Об этом сообщил генеральный директор КП «Компания «Вода Донбасса» Игорь Новак, передает «Суспільне. Донбас».



«Они возвращались как раз после ремонта на участке вблизи Славянска. И по дороге в их машину ударил российский дрон на оптоволокне. Один наш сотрудник мгновенно погиб, двое других получили незначительные травмы», — рассказал Новак.



Погибшего и пострадавших помогли эвакуировать работники «скорой помощи».



Ранее мы писали, что 30 января в результате российского обстрела повреждена газоснабжающая система в городе Дружковка Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»