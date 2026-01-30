Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Для переговоров с командой Трампа в США едет спецпосланник Путина
30 января 2026, 21:55

Для переговоров с командой Трампа в США едет спецпосланник Путина

В Америку едет спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев для переговоров с командой Трампа. Фото: ТАСС В Америку едет спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев для переговоров с командой Трампа. Фото: ТАСС

Спецпосланник главы Кремля Владимира Путина Кирилл Дмитриев должен встретиться во Флориде с представителями команды президента США Дональда Трампа в субботу, 31 января. Встреча должна состояться перед ожидаемым раундом переговоров в ОАЭ.

Об этом сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

Два осведомленных собеседника рассказали СМИ, что 31 января российский чиновник прибудет в Майами для встреч с «членами администрации Трампа».

Имена представителей американской стороны не были объявлены. 

СМИ предполагает, что скорее всего там будут спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять лидера США Джаред Кушнер.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский публично пригласил Владимира Путина в украинскую столицу. По словам главы государства, их встреча в Москве невозможна. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Сша Владимир Путин Дональд Трамп Кирилл Дмитриев
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
13:09
Силы обороны поразили ЗРК «Оса» и ряд логистических объектов российских оккупантов в Запорожской области
13:00
Командиру российской субмарины предъявили подозрение
12:30
В МИД РФ заявили о гибели семи российских журналистов
10:40
Оккупанты привлекают студентов с Алтая в больницы Луганска
19:16
Более миллиона пенсионеров-переселенцев получают выплаты от России, — ПФУ
09:59
Глава оккупированной Макеевки «накопил» элитную недвижимость
18:47
В оккупированной части Донецкой области запускают «карту жителя» с привязкой к паспорту РФ
18:06
Оккупационные власти Донбасса расширяют «Юнармию» за счет усиления бюджета
11:14
Оккупационная власть Донетчины планирует начать добычу украинских недр
09:49
В Госдуме РФ хотят отсрочить замену автономеров на ВОТ
16:46
Россия заселяет мигрантов в дома украинцев на Херсонщине и в Крыму
16:03
ВСУ ударили по зенитно-ракетному комплексу оккупантов в Крыму
15:30
Россия стала мировым лидером по отключениям интернета в 2025 году
15:00
В России заявили о полной блокировке Telegram уже осенью
10:20
На Донбассе оккупанты проводят в школах «уроки СВО»
18:32
Боевик «ДНР» теперь будет управлять коммунальным хозяйством в Донецке
14:20
В оккупированном Дебальцево у матери «опекуны» изъяли детей
13:37
ВСУ поразили склад МТО и пункт управления БПЛА на оккупированной Донетчине
08:12
В оккупированном Луганске слышны взрывы, вспыхнул пожар на подстанции
16:41
На оккупированный Луганщине беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру
17:50
Оккупационные власти пытаются скрыть убийство медиков в Голой Пристани
13:43
Пьяная перестрелка в Донецке: российский солдат убит из-за спора о трофее
21:21
Оккупанты привлекают детей к работе в ЖКХ в оккупированном Донецке
15:58
Силы обороны поразили сосредоточение оккупантов на захваченной Донетчине
12:28
Жители оккупированного Алчевска жалуются на отсутствия тепла в домах
11:55
«Сейчас приеду и взорву вас»: в оккупированном Мариуполе женщина угрожала «терактом» из-за проблем с интернетом
08:44
ВС РФ снимают элитные части с фронта ради защиты Крыма
23:20
В оккупированном Донецке заявили об атаке на энергосистему
17:28
Россия разработала план для оккупированных областей Украины до 2040 года. Что известно и о чем умолчал Кремль
16:16
Удалось определить точное место удара по складу боеприпасов в Дебальцево
все новости
22:06
Коммунальщики попали под российский обстрел вблизи Славянска, есть жертва и пострадавшие
21:55
Для переговоров с командой Трампа в США едет спецпосланник Путина
21:13
Россия не наносила удары по объектам энергетики регионов, кроме Донецкой области — Зеленский
17:21
Славянск снова отрезан: из-за угрозы обстрелов «Укрзалізниця» изменила маршруты поездов на востоке Украины
17:16
В Донецкой области растет количество атак российских беспилотников на города и села – ОВА
16:57
В ВСУ рассказали, где сейчас уничтожают российских военных в Мирнограде
16:43
Стало известно, сколько средств направили громады Донетчины Силам обороны
16:39
В Дружковке из-за обстрела повреждена газоснабжающая система: возник пожар
16:26
Бойцы «Холодного Яра» уничтожили дрон РФ под Константиновкой
15:55
США заказали ремонт F-16 для Украины у бельгийской Sabena
15:23
В Киеве затопило офисы журналистов из-за отсутствия отопления
15:15
Украинский FPV уничтожил российского бойца‑призера ЧМ
14:50
В Славянске спасли мужчину во время пожара
14:34
Визовые центры Канады в России больше не работают
14:08
Российские войска обстреляли энергетику Донецкой области: часть потребителей осталась без света
13:50
Обстрел Херсона: водитель погиб, пятеро пассажиров ранены
13:09
Силы обороны поразили ЗРК «Оса» и ряд логистических объектов российских оккупантов в Запорожской области
13:00
Командиру российской субмарины предъявили подозрение
12:30
В МИД РФ заявили о гибели семи российских журналистов
12:29
В Дружковке не работают отделения «ПриватБанка»: сообщают, что они закрылись из-за ухудшения ситуации
12:16
Зеленский пригласил Путина приехать на переговоры в Киев
12:00
ЕС передаст Украине ещё 500 аварийных генераторов
11:57
Армия РФ за сутки обстреляла несколько населенных пунктов Донетчины: погиб один человек, еще один – ранен
11:24
Войска России беспилотником атаковали Краматорск: под удар попала критическая инфраструктура
11:22
«Укрзализныця» ограничила движение между Днепром и Запорожьем
11:03
Атака на Славянск: беспилотник попал в дом, возник пожар
10:59
Войска РФ за сутки ударили по Донецкой области: разрушены дома
10:40
Оккупанты привлекают студентов с Алтая в больницы Луганска
09:45
Российский дрон ночью ударил по Краматорску
09:13
Российская армия оккупировала село в Днепропетровской области – DeepState
все новости
ВИДЕО
Бойцы «Холодного Яра» уничтожили дрон РФ под Константиновкой Бойцы «Холодного Яра» уничтожили дрон РФ под Константиновкой
30 января, 16:26
В Славянске спасли мужчину во время пожара. Фото: скриншот В Славянске спасли мужчину во время пожара
30 января, 14:50
Силы обороны поразили ЗРК «Оса». Фото: скриншот Силы обороны поразили ЗРК «Оса» и ряд логистических объектов российских оккупантов в Запорожской области
30 января, 13:09
Дроны россиян начали долетать до Павлограда. Фото: скриншот Дрон «Молния» атаковал трассу возле Павлограда из Покровского направления
29 января, 22:47
Россияне атаковали Кривой Рог. Фото: «Перший міський» РФ ударила по Кривому Рогу: известно о жертве, есть раненые
29 января, 17:43
Украинский тяжёлый бомбер «Вампир» под атакой двух дронов ВС РФ. Украинский «Вампир» выдержал атаку двух вражеских дронов
29 января, 17:30

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор