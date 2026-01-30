Для переговоров с командой Трампа в США едет спецпосланник Путина

Спецпосланник главы Кремля Владимира Путина Кирилл Дмитриев должен встретиться во Флориде с представителями команды президента США Дональда Трампа в субботу, 31 января. Встреча должна состояться перед ожидаемым раундом переговоров в ОАЭ.
Об этом сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на свои источники.
Два осведомленных собеседника рассказали СМИ, что 31 января российский чиновник прибудет в Майами для встреч с «членами администрации Трампа».
Имена представителей американской стороны не были объявлены.
СМИ предполагает, что скорее всего там будут спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять лидера США Джаред Кушнер.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский публично пригласил Владимира Путина в украинскую столицу. По словам главы государства, их встреча в Москве невозможна.
