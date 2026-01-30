Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В ВСУ рассказали, где сейчас уничтожают российских военных в Мирнограде
30 января 2026, 16:57

В ВСУ рассказали, где сейчас уничтожают российских военных в Мирнограде

Ситуация в Мирнограде. Фото: карта DeepState Ситуация в Мирнограде. Фото: карта DeepState

Украинские войска контролируют северную часть города Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».

Ведутся поисково-штурмовые действия и уничтожение оккупантов в городской застройке.

«В Мирнограде наши воины держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на окраинах города. Для сдерживания противника оборона города пополнена дополнительными силами и средствами. Логистика остается усложненной. Для усиления наших возможностей поставок принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград», – отметили в ГВ «Восток».

Напомним, что российская армия пытается накапливать силы в центре Мирнограда.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Места
Покровск Мирноград
Организации
Всу ВС РФ
Прочее
Война ситуация на фронте
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:09
Силы обороны поразили ЗРК «Оса» и ряд логистических объектов российских оккупантов в Запорожской области
13:00
Командиру российской субмарины предъявили подозрение
12:30
В МИД РФ заявили о гибели семи российских журналистов
10:40
Оккупанты привлекают студентов с Алтая в больницы Луганска
19:16
Более миллиона пенсионеров-переселенцев получают выплаты от России, — ПФУ
09:59
Глава оккупированной Макеевки «накопил» элитную недвижимость
18:47
В оккупированной части Донецкой области запускают «карту жителя» с привязкой к паспорту РФ
18:06
Оккупационные власти Донбасса расширяют «Юнармию» за счет усиления бюджета
11:14
Оккупационная власть Донетчины планирует начать добычу украинских недр
09:49
В Госдуме РФ хотят отсрочить замену автономеров на ВОТ
16:46
Россия заселяет мигрантов в дома украинцев на Херсонщине и в Крыму
16:03
ВСУ ударили по зенитно-ракетному комплексу оккупантов в Крыму
15:30
Россия стала мировым лидером по отключениям интернета в 2025 году
15:00
В России заявили о полной блокировке Telegram уже осенью
10:20
На Донбассе оккупанты проводят в школах «уроки СВО»
18:32
Боевик «ДНР» теперь будет управлять коммунальным хозяйством в Донецке
14:20
В оккупированном Дебальцево у матери «опекуны» изъяли детей
13:37
ВСУ поразили склад МТО и пункт управления БПЛА на оккупированной Донетчине
08:12
В оккупированном Луганске слышны взрывы, вспыхнул пожар на подстанции
16:41
На оккупированный Луганщине беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру
все новости
17:21
Славянск снова отрезан: из-за угрозы обстрелов «Укрзалізниця» изменила маршруты поездов на востоке Украины
17:16
В Донецкой области растет количество атак российских беспилотников на города и села – ОВА
16:57
В ВСУ рассказали, где сейчас уничтожают российских военных в Мирнограде
16:43
Стало известно, сколько средств направили громады Донетчины Силам обороны
16:39
В Дружковке из-за обстрела повреждена газоснабжающая система: возник пожар
16:26
Бойцы «Холодного Яра» уничтожили дрон РФ под Константиновкой
15:55
США заказали ремонт F-16 для Украины у бельгийской Sabena
15:23
В Киеве затопило офисы журналистов из-за отсутствия отопления
15:15
Украинский FPV уничтожил российского бойца‑призера ЧМ
14:50
В Славянске спасли мужчину во время пожара
14:34
Визовые центры Канады в России больше не работают
14:08
Российские войска обстреляли энергетику Донецкой области: часть потребителей осталась без света
13:50
Обстрел Херсона: водитель погиб, пятеро пассажиров ранены
13:09
Силы обороны поразили ЗРК «Оса» и ряд логистических объектов российских оккупантов в Запорожской области
13:00
Командиру российской субмарины предъявили подозрение
12:30
В МИД РФ заявили о гибели семи российских журналистов
12:29
В Дружковке не работают отделения «ПриватБанка»: сообщают, что они закрылись из-за ухудшения ситуации
12:16
Зеленский пригласил Путина приехать на переговоры в Киев
12:00
ЕС передаст Украине ещё 500 аварийных генераторов
11:57
Армия РФ за сутки обстреляла несколько населенных пунктов Донетчины: погиб один человек, еще один – ранен
все новости
ВИДЕО
Бойцы «Холодного Яра» уничтожили дрон РФ под Константиновкой Бойцы «Холодного Яра» уничтожили дрон РФ под Константиновкой
30 января, 16:26
В Славянске спасли мужчину во время пожара. Фото: скриншот В Славянске спасли мужчину во время пожара
30 января, 14:50
Силы обороны поразили ЗРК «Оса». Фото: скриншот Силы обороны поразили ЗРК «Оса» и ряд логистических объектов российских оккупантов в Запорожской области
30 января, 13:09
Дроны россиян начали долетать до Павлограда. Фото: скриншот Дрон «Молния» атаковал трассу возле Павлограда из Покровского направления
29 января, 22:47
Россияне атаковали Кривой Рог. Фото: «Перший міський» РФ ударила по Кривому Рогу: известно о жертве, есть раненые
29 января, 17:43
Украинский тяжёлый бомбер «Вампир» под атакой двух дронов ВС РФ. Украинский «Вампир» выдержал атаку двух вражеских дронов
29 января, 17:30
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор