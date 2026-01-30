В ВСУ рассказали, где сейчас уничтожают российских военных в Мирнограде

Ситуация в Мирнограде. Фото: карта DeepState

Украинские войска контролируют северную часть города Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



Ведутся поисково-штурмовые действия и уничтожение оккупантов в городской застройке.



«В Мирнограде наши воины держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на окраинах города. Для сдерживания противника оборона города пополнена дополнительными силами и средствами. Логистика остается усложненной. Для усиления наших возможностей поставок принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград», – отметили в ГВ «Восток».

Напомним, что российская армия пытается накапливать силы в центре Мирнограда.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко