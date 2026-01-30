В Киеве затопило офисы журналистов из-за отсутствия отопления

В Киеве пострадали офисы медийщиков. Фото: ИМИ

В Киеве в ночь на 30 января пострадали от затопления офис Института массовой информации (ИМИ), а также офис перемещенной из Луганска «Реальной газеты». Это произошло из-за отсутствия отопления. Об этом сообщает Институт массовой информации.



Как отмечается, в результате затопления пострадало помещение ИМИ, а также защитное снаряжение и энергетическое оборудование. Сейчас офис непригоден для работы.



По словам директора ИМИ Оксаны Романюк, авария произошла после включения в доме отопления, которое долгое время отсутствовало из-за российских обстрелов энергетической системы Украины. Поэтому трубы в доме не выдержали перепада температур и прорвало их. В офисе ИМИ вода начала течь с потолка, а на полу образовался слой воды примерно в один сантиметр.

«Затопление повредило электропроводку, офис в настоящее время непригоден для работы и требует как минимум ремонта электросети. Мы уточняем масштаб ущерба и последствия для оборудования и безопасности помещения, – добавила она.



В офисе Института массовой информации также расположен Центр свободы прессы «Репортеров без границ». Комната, где размещались сотрудники международной организации, также пострадала из-за затопления.



Кроме того, главный редактор «Реальной газеты» Андрей Дихтяренко на Facebook-странице написал, что офис издания пострадал. По его словам, редакция издания находится в доме, который сейчас стоит без отопления с начала января.

«Теперь залило и нас. И снова повезло, комната, где студия, пока не пострадала. Но теперь уже будем вывозить наше оборудование, потому что впереди морозы, дом так и стоит без отопления, и все эти потекшие трубы и батареи замерзнут, а потом их снова может порвать. Означает ли это, что мы прекратим работу? Конечно, нет. Будет немного меньше видеоконтента, да. Нам будет сложнее работать над нашими темами, развивать редакцию в условиях хронической катастрофы», — добавил медийщик.



Стоит отметить, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 378 многоэтажек Киева все еще остаются без тепла. Большинство из них — на Троещине. Часть — в нескольких других районах столицы.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»